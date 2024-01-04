30827 مراجعا للمستشفى الميداني في جنوب غزة
التاريخ
1/4/2024 9:32:06 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - راجع المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة منذ 29 تشرين الثاني الماضي حتى 4 كانون الأول الحالي 30827 مراجع، وفق إحصائية لجهود المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الفلسطينيين.
وبحسب الإحصائية فقد بلغ عدد العمليات التي أجراها المستشفى الميداني 5209 عمليات، فيما بلغ عدد الدخولات 501.
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