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30827 مراجعا للمستشفى الميداني في جنوب غزة

1/4/2024 9:32:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - راجع المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة منذ 29 تشرين الثاني الماضي حتى 4 كانون الأول الحالي 30827 مراجع، وفق إحصائية لجهود المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الفلسطينيين.

وبحسب الإحصائية فقد بلغ عدد العمليات التي أجراها المستشفى الميداني 5209 عمليات، فيما بلغ عدد الدخولات 501.

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