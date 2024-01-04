المغربي موسى غلام جاهز لـ«النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»

تنطلق يوم 13 الجاري منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، في «ياس لينكس أبوظبي» بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب الصاعدين، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «ايه ايه ام صديقي سبورتس»،وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً 12 الجاري، للكشف عن القائمة النهائية للمشاركين، وتفاصيل الحدث.

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وتشهد النسخة الجددة من البطولة مشاركة الملاكم المغربي الصاعد، موسى غلام «28 سنة» بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، ويعد من أبرز النجوم الذين سيشاركون في نسخة 2024، وسيواجه المغربي غُلام نظيره الجنوب أفريقي لونجا سايتميلا، المعروف باسم «بيبي»، وذلك في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.

وشارك المغربي غُلام في 20 نزالاً من أصل 21 نزالاً خاضها منذ بدء مسيرته كملاكم محترف، منها 12 نزالاً حسمها بالضربة القاضية، كما سبق له الفوز ببطولة العالم للناشئین للمجلس العالمي للملاكمة في 2018، وكان من المُقرَّر له أن يكون الملاكم المغربي نجم النسخة الأولى لـ«النجوم العربية الصاعدة»، والتي استضافتها أبوظبي في سبتمبر الماضي، وكان مصنفاً آنذاك في المركز 14 من المجلس العالمي للملاكمة، إلا أنه تعرض لإصابة أثناء التدريب، ما أجبره على الانسحاب. ويشارك غُلام في هذه النسخة لتكون أولى مشاركاته في منطقة الشرق الأوسط. ولدى غُلام شغف كبير لتكون هذه المشاركة بمثابة ترسيخ مكانته كنجم يمثل مستقبل الملاكمة العربية.

ومن أبرز المواجهات التي ستشهدها الجولة العاشرة من النزال الرئيسي المواجهة بين الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، الفائز في 12 نزالاً من أصل 13 نزالاً خاضها، منها نزالان حسمهما بالضربة القاضية، مع الملاكم الأرجنتيني المخضرم، ميلنر ماركانو، الفائز في 24 نزالاً من أصل 36 نزالاً خاضها حتى الآن، منها 20 نزالاً حسمهما بالضربة القاضية. ويُعد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، كونه فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.

و قال أحمد عبد المجيد صديقي، مؤسس شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: سيكون عام 2024 شديد الأهمية لسلسلة النزالات «النجوم العربية الصاعدة»، كونه سيشهد تنظيم نسختها الثانية، ونحن سعداء باستضافة الملاكم المغربي العالمي موسى غُلام في هذه النسخة، كما تُسعدنا مشاركة مواهب استثنائية أخرى في منافسات النسخة المقبلة، ومن أبرزها الملاكم الإماراتي الواعد، فهد البلوشي، وبطل الملاكمة الأردنية المحترف بدر سمرين، إلى جانب العراقي صاحب الموهبة غير العادية، أمير كاظم غانم.

وأضاف صديقي: آمل أن يأتي الجمهور المغربي لمؤازرة غُلام، وكذلك الإماراتيون لدعم البلوشي، وكذلك الجماهير العربية الأخرى لتشجيع أبطالهم المشاركين في منافسات النسخة الثانية من السلسلة، والتي لم يكن تنظيمها ممكناً لولا رعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركائنا في البث شبكة تليفزيون «دازون» وقناة «إي إس بي إن نوك أوت»».

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