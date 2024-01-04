نسخة قطر تشهد الظهور الأول لـ 14 مدرباً في كأس آسيا

تشهد نهائيات بطولة كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، الظهور الأول لـ 14 مدربا جديدا من أصل 24 مدربا للمنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

ويخوض نهائيات البطولة للمرة الأولى كل من الإسباني تينتين ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر (المستضيف)، والصربي الكسندر يانكوفيتش مدرب الصين، والكرواتي إيجور ستيماك مدرب الهند، ومواطنه بيتر سيجارت مدرب طاجيكستان، والنرويجي يورن اندرسن مدرب هونج كونج، والتونسي مكرم دبوب مدرب فلسطين.

وللمرة الأولى أيضا يخوض النهائيات كل من الكوري الجنوبي شتين تاي يونج مدرب اندونيسيا، ومواطنه كيم بان جون مدرب ماليزيا، والألماني يورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية، والمغربي حسين عموتة مدرب الأردن، والياباني وماستادا مدرب تايلاند، والسلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مدرب قيرغيزستان، والايطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية، والاسباني خيسوس كاساس مدرب العراق.

فيما تضم قائمة المدربين الذين سبق لهم المشاركة من قبل في نهائيات كأس آسيا كل من البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات، والياباني هاجيمي موريساو مدرب اليابان، والفرنسي فيلييب تروسيه مدرب فيتنام، والاسباني خوان انطونيو مدرب البحرين، والكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرب عمان، والمونتينيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب لبنان، والاسترالي جرهام آرنولد مدرب استراليا، والسلوفيني سريتشكو كاتانيتس مدرب أوزباكستان، والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب سوريا، والإيراني أمير قالينوي مدرب إيران.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز