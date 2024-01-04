فلاي دبي تحلق في سماء التميز

جمعتني قبل أيام أمسية مع أصدقاء بعيداً عن أجواء وضغوطات العمل. دار بيننا حوار في مواضيع مختلفة، قبل أن يستقر عند الرحلات والسياحة والسفر.

هنا كان الحوار مع حمد بن عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة طيران فلاي دبي، كونه من الكفاءات الوطنية المتميزة التي منحتها القيادة الرشيدة الثقة الكاملة في إدارة هذا الصرح العظيم.



سألته عن جديد فلاي دبي خلال عام 2024، فذكر أن الشركة تستثمر 190 مليون دولار لإنشاء مركز صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب، حيث يتم وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية خلال هذا العام، على أن تنتهي أعمال البناء عام 2026، مؤكداً أن هذا المشروع سيمنح فلاي دبي مرونة أكبر في عمليات الصيانة مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل، وعند البدء بتشغيل المنشأة ستحقق فلاي دبي تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية.

استوقفته متسائلاً: هل يعني ذلك خفضاً لأسعار تذاكر السفر؟ فأوضح أنه عندما قررت حكومة دبي تأسيس الشركة في مارس 2008، كانت تستهدف الطيران منخفض التكاليف، ومنذ إنشاء فلاي دبي وهي تحقق التوازن بجدارة ما بين الخدمة المتميزة والتكلفة البسيطة، ولقد نجحنا، حيث لدينا زيادة سنوية في أعداد المتعاملين معنا.

فخلال عام 2022 على سبيل المثال نقلت الشركة 10.6 ملايين مسافر بنمو 89% عن عام 2021، وخلال فترة الصيف الماضي نقلت الشركة 4.5 ملايين مسافر، وهو مؤشر عن مواصلة ارتفاع أعداد الركاب وثقتهم فيما تقدمه فلاي دبي من خدمة متميزة بسعر ملائم، علماً أن الأسعار تواجه عدة تحديات، في مقدمتها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومعادلة العرض والطلب وطبيعة الوجهة وعامل الموسم؛ لذلك تحرص فلاي دبي على توفير المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياجات المسافر انطلاقاً من التزامها بجعل السفر أكثر سهولة ويسراً، وتوفير السعر المناسب في الوقت المناسب؛ ولهذا حازت رضا وثقة المسافرين واختيارهم أن تكون فلاي دبي هي الناقل المفضل لديهم.

فقد شهد عام 2023 قفزة كبيرة في توسيع شبكة عمليات فلاي دبي، التي واصلت إطلاق عملياتها إلى وجهات جديدة بلغت 120 وجهة في 54 دولة حول العام، منها أكثر من 75 وجهة لم يكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي.

انتهى الحوار.. وليس لنا إلا أن نثمن هذه الإنجازات التي تقف وراء تحقيقها قيادة رشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر اختيارها كفاءات وطنية متميزة، تمتلك الرؤية الثاقبة، وتتطلع بثبات إلى آفاق جديدة لا تعرف سوى لغة النجاح والتفوق لتعزيز هذا القطاع الحيوي المهم وإبرازه كمركز طيران مزدهر يعزز التواصل والابتكار، وتأكيداً لمكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للطيران.