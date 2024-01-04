مع تصاعد التوترات في البلقان .. الجيش الصربي يقترح إعادة التجنيد الإلزامي

أكدت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الخميس، أنه ينبغي للبلاد إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، مع استمرار تصاعد التوترات في منطقة البلقان.

وقالت الوزارة في بيان إن اقتراح الخدمة لمدة تصل إلى أربعة أشهر تم تقديمه "من أجل زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الصربية، من خلال تجديد وتحسين تدريب القوات العاملة والاحتياطية".

وأضافت كذلك إن اقتراح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية يأتي بعد "دراسة مفصلة للوضع الأمني العام والتحديات الحالية التي تواجهها جمهورية صربيا كدولة محايدة عسكريا".

كما أوضحت أنه تم تقديم الاقتراح إلى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، للنظر فيه.

ولم تحدد الوزارة الفترة العمرية للمجندين المحتملين.

أوقفت صربيا الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 وسط مسعى إلى إضفاء الطابع الاحترافي على القوات المسلحة.

لكن البلاد تبدو الآن قريبة من إعادة التجنيد الإلزامي بعد حملة طويلة لصالحه، على الرغم من المخاوف من أن الحكومة قد تجد صعوبة في دفع فاتورة مثل هذا التجنيد الضخم.

تصاعدت التوترات في منطقة البلقان التي شهدت تفككا دمويا ليوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.

وعلى الرغم من حياده رسميا، إلا أن الجيش الصربي حافظ على علاقات وثيقة مع روسيا حيث كان يشتري معظم أسلحته، بما فيها الطائرات المقاتلة والدبابات.

ورغم سعيها رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رفضت صربيا فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.





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