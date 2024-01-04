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غائم جزئياً .. الطقس المتوقع غداً في الإمارات

1/4/2024 9:31:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 18:01، الجزر الأول عند الساعة 14:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 03:35، الجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 25 19 80 40
دبي 25 18 75 35

الشارقة 27 18 70 40
عجمان 26 20 70 45

أم القيوين 25 20 75 45
رأس الخيمة 26 19 75 40

الفجيرة 28 21 65 35
العـين 25 16 75 40

ليوا 26 16 80 40
الرويس 24 20 80 45

السلع 24 19 80 40
دلـمـا 23 20 75 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 21 75 45
أبو موسى 24 22 75 45


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