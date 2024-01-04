الكشف عن 5 أسرار غذائية لأطول الناس عمراً في العالم

النظام الغذائي هو المكون الرئيسي لكل شيء، فهو يؤثر على فرص الإصابة بالأمراض، ووزن الجسم، وحتى الحالة المزاجية، وعندما يتعلق الأمر بحياة طويلة وخالية من الأمراض، فإن النظام الغذائي يلعب مرة أخرى دورًا مهما يجب الانتباه إليه.



تُعرف بعض البلدان في العالم، مثل اليابان واليونان وسردينيا وإيطاليا وأوكيناوا ونيكويا وكوستاريكا وإيكاريا، بالمناطق الزرقاء، حيث يوجد بها أعلى تركيز للأشخاص الأطول عمراً، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعوامل المسؤولة عن طول العمر، فإن الخبراء يعزون ذلك إلى النظام الغذائي، وفقا لموقع news9live.

وتاليا أهم 5 أسرار غذائية للأشخاص الأطول عمرًا في العالم:

الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات هي المكونات الرئيسية للنظام الغذائي النباتي. ويحرص الأشخاص الأطول عمرا في العالم على تناول الفواكه والخضروات يوميا.

إنهم يهدفون إلى حد كبير إلى تناول خمس إلى 10 حصص من الفواكه والخضروات في اليوم والتي تعتبر مصدراً لفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، تعمل هذه المكونات معًا على تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مع تحسين صحة الأمعاء بشكل كبير.

كوب واحد من الفاصوليا يومياً:

الفاصوليا مليئة بالبروتينات والألياف، تعد فاصوليا البينتو والفاصوليا السوداء والعدس والحمص من المصادر الرائعة لحمض الفوليك والبروتينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تمنع الكبد الدهني وتفيد القلب وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

تناول المكسرات:

حفنة من المكسرات كل يوم، غير المحمصة في السكر أو الزيت أو الملح، يمكن أن تكون ممتازة للتحكم في وزن الجسم وصحة القلب وحتى مرض السكري.

تعتبر المكسرات مصادر رائعة للدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والمواد المغذية التي تقاوم أمراض القلب وحتى خطر الإصابة بالسكري.

تجنب الأطعمة المصنعة:

غالبًا ما تعتبر الأطعمة المصنعة مثل الكعك ورقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات بمثابة علاج لبراعم التذوق. ومع ذلك، فهي محملة بالسعرات الحرارية الفارغة ومصنوعة من مكونات مثل الزبدة والسكر والزيت والدقيق المكرر التي تحتوي على القليل من التغذية أو لا تحتوي على أي مواد مغذية.

أدخل الزيوت الصحية في النظام الغذائي:

تحتوي الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الخردل على دهون أحادية غير مشبعة لها خصائص مضادة للالتهابات مفيدة للقلب وحتى إدارة الوزن. وترتبط هذه بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الزهايمر والسكتة الدماغية.





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