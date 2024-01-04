7 ملايين دولار للبطل و4 ملايين للوصيف..كاف يعلن زيادات ضخمة في جوائز أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وسيحصل الفائز في البطولة على مبلغ 7 ملايين دولار.

وسيحصل الوصيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج 2023 على 4 ملايين دولار أمريكي، فيما سيحصل كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، وكل المتأهلين إلى ربع النهائي الأربعة على 1.3 مليون دولار.

وقال رئيس الدكتور باتريس موتسيبي: «لقد حقق كاف تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى».

وأضاف: «لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الأفريقية، أنا واثق من أن جزء من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها».

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