ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل إلى 22 ألفاً و438 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 22 ألفا و438 قتيلا جراء حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع منذ 90 يوما.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، بأن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وقال القدرة إنه بذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 22 ألفا و438 قتيلا و57 ألفا و614 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وذكر أن "الانتهاكات" الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى قتل 326 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف وتم استهداف 150 مؤسسة صحية وخرج 30 من أصل 35 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.

وحذر من أن الجيش الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها، وإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.

ونبه القدرة إلى 9ر1 مليون فلسطيني نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الاوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء.

وحذر، بهذا الصدد، من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.





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