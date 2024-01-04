نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على قائمة ترشيحات فيفبرو للتشكيل المثالي

سيطر لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على قائمة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" المرشحين للتشكيل المثالي في عام 2023.

وضمت القائمة المعلنة 23 لاعباً في جميع المراكز من ضمنهم 9 لاعبين من تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتعد هذه جائزة كرة القدم العالمية الوحيدة التي يتم تحديدها من خلال تصويت لاعبي كرة القدم المحترفين، حيث قام أكثر من 28.000 لاعب كرة قدم محترف بالتصويت لتشكيلة فريقه المفضل.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم الأكثر حصولًا على الأصوات بين جميع اللاعبين، بناء على أدائهم خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وسيتم اختيار حارس المرمى، و3 مدافعين، و3 لاعبي خط وسط، و3 مهاجمين بناءً على أكبر عدد من الأصوات حصل عليه اللاعبون في كل مركز من تصويت تشكيلة العام، بينما سيتم تخصيص المركز الأخير للاعب الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بعد ذلك، بغض النظر عن مركزه (بدون حراس المرمى).

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلة أفضل 11 لاعبًا يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، في حفل توزيع جوائز "الأفضل" لاعبي كرة القدم في مدينة لندن.

وضمت القائمة المعلنة أسماء كل من:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا)، إيدرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين).

المدافعون: روبن دياز (مانشستر سيتي، البرتغال)، فيرجيل فان ديك (ليفربول، هولندا)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد، البرازيل)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد، ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي، إنجلترا)، كايل ووكر (مانشستر سيتي، إنجلترا).

لاعبو الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند / ريال مدريد، إنجلترا)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/برشلونة، ألمانيا)، لوكا مودريتش (ريال مدريد، كرواتيا)، رودري (مانشستر سيتي، إسبانيا)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي، البرتغال)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروجواي).

المهاجمون: كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد السعودي، فرنسا)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)، هاري كين (توتنهام هوتسبير/بايرن ميونخ، إنجلترا)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي، الأرجنتين)، كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل).

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