رسملة سوق دبي المالي تلامس 700 مليار درهم في ختام التعاملات

لامست رسملة سوق دبي المالي حاجز 700 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع البنوك. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أبوظبي ودبي بختام تعاملات اليوم نحو 3.656 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.959 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و312.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 344.8 مليون سهم عبر تنفيذ 20.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعاً بنسبة 0.24% أو ما يعادل 10 نقاط ليغلق عند 4087.35 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9425.11 نقطة، وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9650.1 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بسيولة 221.05 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً أكثر من 91.6 مليون درهم، ثم "رأس الخيمة العقارية" مستقطباً تداولات بقيمة 82.2 مليون درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 88.4 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 64.9 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" بتداولات قيمتها 22.5 مليون درهم.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز