محمد بن زايد: مسؤولية سفراء الدولة وممثليها في الخارج كبيرة في بناء شراكات فاعلة مع العالم

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم..عدد من سفراء دولة الإمارات الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بجانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ــ خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ عن تمنياته لسفراء الدولة التوفيق في مهامهم الجديدة .. وحثهم على بذل أقصى جهد للبناء على علاقات دولة الإمارات مع الدول المعينين فيها على جميع المستويات وتوسيع قاعدة مصالحها معها .. مؤكداً سموه أن الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم وأن على سفرائها وممثليها في الخارج مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.

وقد أدى اليمين..سعادة فهد محمد سالم كردوس العامري سفيراً لدى مملكة البحرين الشقيقة وسعادة إبراهيم سالم حميد العلوي سفيراً لدى جمهورية البيرو وسعادة عبد الرحمن أحمد سلطان عيسى الجابر سفيراً لدى جمهورية بلغاريا وسعادة علي عبد الله جمعة الحاج آل علي سفيراً لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وعبر السفراء الجدد عن اعتزازهم بالثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة لتمثيل الدولة في الخارج مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد لتعزيز علاقات الإمارات مع الدول المعينين فيها وتجسيد مبادئها وقيمها الداعية إلى التعاون والسلام على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر مراسم أداء اليمين.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.





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