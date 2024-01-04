مملكة البحرين ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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