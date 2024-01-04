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مملكة البحرين ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

1/4/2024 9:26:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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