مملكة البحرين ترحب بنجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، معبرة عن تقديرها للمبادرات الدبلوماسية الإماراتية لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتخفيف تداعياتها الإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا عن طريق الحوار والمفاوضات، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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