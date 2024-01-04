مسؤول دفاعي أميركي: قواتنا بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر

مسؤول دفاعي أميركي: قواتنا بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر
التاريخ
1/4/2024 9:19:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جانبه، قال مسؤول أميركي -لرويترز- إن الجيش نفذ ضربة ببغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية.
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