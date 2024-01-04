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مسؤول دفاعي أميركي: قواتنا بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر

1/4/2024 9:19:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بالمنطقة تعرضت لنحو 115 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


من جانبه، قال مسؤول أميركي -لرويترز- إن الجيش نفذ ضربة ببغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية.

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