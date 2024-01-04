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سخرية وجدل تحكيمي حول هدف الريال في مايوركا

1/4/2024 9:19:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار هدف أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، في شباك ريال مايوركا، جدلا تحكيميا.
ونجح الميرنجي في الفوز على مايوركا بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أثار هدف روديجر الكثير من الجدل، بسبب ارتكاب زميله داني كارفاخال خطأ في نفس اللعبة.
وأظهرت الكاميرات أن كارفاخال منع رايلو لاعب مايوركا من منافسة روديجر على الكرة، من خلال حجزه بيده، مما سمح للمدافع الألماني بالوصول بسهولة إلى الكرة وتحويلها للشباك.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم لم يلحظ هذا الخطأ، لكن كان يجب إبلاغه من قبل حكام تقنية الفيديو.
وذكرت "سبورت" أن خافيير أجيري، مدرب مايوركا صرح ساخرا عقب المباراة: "اعتبر الحكم أن الإجراء لم يكن كافيا، وهو الشخص الأكثر معرفة بكل شيء".

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