سخرية وجدل تحكيمي حول هدف الريال في مايوركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار هدف أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، في شباك ريال مايوركا، جدلا تحكيميا.
ونجح الميرنجي في الفوز على مايوركا بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أثار هدف روديجر الكثير من الجدل، بسبب ارتكاب زميله داني كارفاخال خطأ في نفس اللعبة.
وأظهرت الكاميرات أن كارفاخال منع رايلو لاعب مايوركا من منافسة روديجر على الكرة، من خلال حجزه بيده، مما سمح للمدافع الألماني بالوصول بسهولة إلى الكرة وتحويلها للشباك.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم لم يلحظ هذا الخطأ، لكن كان يجب إبلاغه من قبل حكام تقنية الفيديو.
وذكرت "سبورت" أن خافيير أجيري، مدرب مايوركا صرح ساخرا عقب المباراة: "اعتبر الحكم أن الإجراء لم يكن كافيا، وهو الشخص الأكثر معرفة بكل شيء".
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