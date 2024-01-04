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ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

1/4/2024 9:19:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يترقب عشاق الكرة العالمية، منافسات شرسة في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023، التي تقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون ثان وحتى 10 فبراير/شباط 2024، في دولة قطر التي أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.
ويتنافس عمالقة قارة آسيا على حصد الكأس التي تقام كل 4 سنوات، حيث يتحفز منتخب قطر للحفاظ على اللقب الذي حققه في 2019، بينما يجد منافسة شرسة من منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات من قبل ويملك جيلًا مميزًا تألق في كأس العالم الأخيرة.
كما يدخل منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بالبطولة (4 مرات)، بحثًا عن اللقب الخامس والغائب عن خزائنه منذ عام 2011، مع وجود منتخبات قوية بحجم كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا والعراق والكويت التي فازت باللقب في الماضي وتحلم بالسيطرة عليه.
متى موعد مباريات بطولة كأس آسيا 2023؟
تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من الجمعة 12 يناير/كانون ثان وحتى السبت 10 فبراير/شباط، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان على ملعب ستاد لوسيل يوم الجمعة 12 يناير/كانون ثان في السابعة مساءً بتوقيت الاردن و السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟
تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.
ويمكن مشاهدة المباريات عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات beIN SPORTS AFC 4,5,6.

ملاعب

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