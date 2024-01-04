ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يترقب عشاق الكرة العالمية، منافسات شرسة في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023، التي تقام خلال الفترة من 12 يناير/كانون ثان وحتى 10 فبراير/شباط 2024، في دولة قطر التي أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.
ويتنافس عمالقة قارة آسيا على حصد الكأس التي تقام كل 4 سنوات، حيث يتحفز منتخب قطر للحفاظ على اللقب الذي حققه في 2019، بينما يجد منافسة شرسة من منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات من قبل ويملك جيلًا مميزًا تألق في كأس العالم الأخيرة.
كما يدخل منتخب اليابان الأكثر تتويجًا بالبطولة (4 مرات)، بحثًا عن اللقب الخامس والغائب عن خزائنه منذ عام 2011، مع وجود منتخبات قوية بحجم كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا والعراق والكويت التي فازت باللقب في الماضي وتحلم بالسيطرة عليه.
متى موعد مباريات بطولة كأس آسيا 2023؟
تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من الجمعة 12 يناير/كانون ثان وحتى السبت 10 فبراير/شباط، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان على ملعب ستاد لوسيل يوم الجمعة 12 يناير/كانون ثان في السابعة مساءً بتوقيت الاردن و السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟
تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.
ويمكن مشاهدة المباريات عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات beIN SPORTS AFC 4,5,6.
ملاعب
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