نجم روما يقترب من الدوري السعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدو أن رحلة الإيطالي ليوناردو سبينازولا، شارفت على الانتهاء مع فريقه روما، بحلول الانتقالات الشتوية الجارية.
ويحق لصاحب ال 30 عاما التوقيع لفريقه جديد خلال الوقت الحالي حيث سينتهي عقده مع ذئاب العاصمة في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب صحيفة "Il Messaggero" فإن سبينازولا يحظى باهتمام عدة أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تجاهل روما بدء محادثات التجديد.
وسيوفر رحيل سبينازولا في الشتاء مليون و500 ألف يورو، لصالح إدارة روما، وهو ما يمثل نصف الراتب السنوي للاعب، كما يمكن للنادي الإيطالي الحصول على مقابل من الصفقة.
وارتبط ليوناردو سبينازولا بمفاوضات مع الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن دون توصل إلى اتفاق نهائي.
ويجيد سبينازولا اللعب في مركز الظهير الأيسر ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجاربه مع يوفنتوس وأتالانتا وإمبولي وروما.
ملاعب
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