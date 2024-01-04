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نجم روما يقترب من الدوري السعودي

1/4/2024 9:19:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدو أن رحلة الإيطالي ليوناردو سبينازولا، شارفت على الانتهاء مع فريقه روما، بحلول الانتقالات الشتوية الجارية.
ويحق لصاحب ال 30 عاما التوقيع لفريقه جديد خلال الوقت الحالي حيث سينتهي عقده مع ذئاب العاصمة في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة "Il Messaggero" فإن سبينازولا يحظى باهتمام عدة أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تجاهل روما بدء محادثات التجديد.

وسيوفر رحيل سبينازولا في الشتاء مليون و500 ألف يورو، لصالح إدارة روما، وهو ما يمثل نصف الراتب السنوي للاعب، كما يمكن للنادي الإيطالي الحصول على مقابل من الصفقة.

وارتبط ليوناردو سبينازولا بمفاوضات مع الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن دون توصل إلى اتفاق نهائي.

ويجيد سبينازولا اللعب في مركز الظهير الأيسر ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجاربه مع يوفنتوس وأتالانتا وإمبولي وروما.

ملاعب

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