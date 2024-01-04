صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438
التاريخ
1/4/2024 9:19:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22438 ألفا و438 شهيدا، و57 ألفا و614 مصابا.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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