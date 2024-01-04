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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

1/4/2024 9:19:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22438 ألفا و438 شهيدا، و57 ألفا و614 مصابا.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة في حق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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