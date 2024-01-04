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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1/4/2024 9:19:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 4-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء برشلونة ولاس بالماس في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X ألميريا – 7 مساء - beIN Sports HD 3
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 9.15 مساء - beIN Sports HD 3
لاس بالماس X برشلونة – 11.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X ساليرنيتانا – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مياريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الاتحاد الرياضي التوركي X أولمبيك أسفي – 6 مساء
يوسفية برشيد X حسنية أغادير – 8 مساء
نهضة بركان X شباب السوالم الرياضي – 8 مساء
الجيش الملكي X المغرب التطواني – 10 مساء

ملاعب

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