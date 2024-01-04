مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 4-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء برشلونة ولاس بالماس في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X ألميريا – 7 مساء - beIN Sports HD 3
إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 9.15 مساء - beIN Sports HD 3
لاس بالماس X برشلونة – 11.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
يوفنتوس X ساليرنيتانا – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مياريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
الاتحاد الرياضي التوركي X أولمبيك أسفي – 6 مساء
يوسفية برشيد X حسنية أغادير – 8 مساء
نهضة بركان X شباب السوالم الرياضي – 8 مساء
الجيش الملكي X المغرب التطواني – 10 مساء
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04012024000208011052ID1107684949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.