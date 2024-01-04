زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يغادر العناية المركزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال طبيب في كوريا الجنوبية إن زعيم حزب كوريا الديمقراطي المعارض لي جيه-ميونغ خرج من العناية المركزة ويتعافى من جراحة لإصلاح وريد رئيسي تعرض لقطع في هجوم بسكين قبل يومين، وفقاً لوكالة ((رويترز)).



وأضاف البروفسور مين سيونغ كي الذي أجرى العملية في مؤتمر صحفي، إن لي يحتاج إلى متابعة مستمرة لأن إصابة الوريد الوداجي كانت صعبة العلاج، ولا يمكن استبعاد مضاعفات ما بعد الجراحة.



وقال مين من وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جامعة سيول الوطنية: ((لحسن الحظ، (لي) يتعافى بشكل جيد)).



وتعرض لي لهجوم في بوسان من قبل رجل في الستينات من عمره كان واقفاً ضمن حشود المؤيدين واقترب منه في مناسبة عامة، وطعنه في رقبته بسكين.

وسرعان ما جرت السيطرة على المعتدي واحتجزته الشرطة.

وقال قاضٍ بالمحكمة، عبر الهاتف، إن محكمة منطقة بوسان أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحقه، مشيرة إلى خطورة التهمة الموجهة إليه واحتمال فراره.

الشرق الأوسط