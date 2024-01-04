البريزات يؤكد أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية في إقليم البترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، أن السلطة تدرك أهمية التشاركية مع المجتمعات المحلية في إقليم البترا بكافة تجمعاته، للنهوض بالمنطقة بشكل عام وتقديم الخدمات المناسبة لزوارها ومواطنيها بالشكل الذي يليق بها، إضافة إلى دورهم في تنظيم العملية السياحية مع السلطة.



جاء ذلك خلال لقاء عقدته السلطة اليوم الخميس، مع شيوخ ووجهاء عشائر لواء البترا، لاطلاعهم على خطط السلطة وانجازاتها، ومناقشة عدد من المطالب والقضايا الخاصة بالمنطقة والتي تهم المصلحة العامة ضمن إقليم البترا.



وتحدث الدكتور البريزات، بحضور مجلس المفوضين، عن إنجازات السلطة فيما يخص تنظيم العملية السياحية في المحمية الأثرية واستمرارها في إزالة المخالفات الموجودة فيها، إضافة إلى خططها في تطوير المنطقة والنهوض بها، وإيجاد مشاريع وفعاليات جديدة باللواء.



وأشار إلى أن السلطة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز سيادة القانون، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، كما أن العمل في السلطة مبني على جهود تراكمية وأن التدخل الذي قامت به السلطة في المحمية حمى البترا من أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، وهو ما يعني توقف السياحة العالمية إلى البترا ويسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.



وأوضح البريزات أن هدف السلطة الأساسي وتوجهها الحالي هو ضمان استدامة المحمية الأثرية والحفاظ عليها وتنظيم العملية السياحية من خلال تفويج السياح من مركز زوار البترا وخروجهم من الطريق الخلفي نحو القرية الثقافية والبيضا ومركز زوار البترا، والنهوض بمنظومة النقل السياحي في المنطقة، كما أن السلطة تهدف إلى أن تكون مدينة البترا مدينة خضراء وذكية من خلال الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع التكنولوجية، وتغطية المحمية الأثرية بالإنترنت.



كما أكد أن السلطة ستبدأ بتفعيل القرية الثقافية والتي ستكون مركزاً تجارياً وثقافياً يقدم العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية وتوفير فيها فعاليات تتحدث عن حياة الأنباط والحياة البدوية.



من جانبهم، أثنى الشيوخ والوجهاء على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية وخططها الهادفة إلى تنظيم العملية السياحية في البترا بشكل عام، وخدمة المجتمعات المحلية، وتوفير مشاريع سياحية وصناعية جديدة تسهم في توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة.



واستمع مجلس المفوضين خلال اللقاء لمقترحات ومطالب تمثلت في تطوير البنية التحتية بالمنطقة واستحداث مشاريع جديدة وتعزيز الاستثمار في المنطقة، وتنظيم الأراضي وإيجاد برامج تنموية جديدة في اللواء، وغيرها من المقترحات.