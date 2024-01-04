وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاونٍ وتنسيقٍ مشترك إزاء مختلف القضايا، وتدارس سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بالوزارة.
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