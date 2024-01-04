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وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين

1/4/2024 9:16:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.


وجرى خلال اللقاء، بحث مسارات العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تعاونٍ وتنسيقٍ مشترك إزاء مختلف القضايا، وتدارس سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.


حضر اللقاء السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بالوزارة.

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