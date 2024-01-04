وزير الخارجية يستقبل نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، المستشار صالح بن فلاح العتيبي، نائب سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالجهود الطيبة التي اضطلع بها المستشار صالح بن فلاح العتيبي مما أسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.
بدوره، أعرب المستشار صالح بن فلاح العتيبي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية وكافة المسؤولين في مملكة البحرين على ما لقيه من دعم وتعاون أسهما في تيسير إنجاح مهام عمله، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية.
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