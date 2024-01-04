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وزير الخارجية يستقبل نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة بمناسبة انتهاء فترة عمله

1/4/2024 9:16:01 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، المستشار صالح بن فلاح العتيبي، نائب سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالجهود الطيبة التي اضطلع بها المستشار صالح بن فلاح العتيبي مما أسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.

بدوره، أعرب المستشار صالح بن فلاح العتيبي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية وكافة المسؤولين في مملكة البحرين على ما لقيه من دعم وتعاون أسهما في تيسير إنجاح مهام عمله، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء السفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية.

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