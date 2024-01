يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة

- Alberto TornerDUBAI, UAE, January 4, 2024 /EINPresswire / -- تؤكد تنبؤات اتجاهات الأعمال للعام الجديد * على التركيز على الاستدامة، وهي قيمة تبنتها أريستون لأكثر من أربعة عقود وهي الآن أساسية لاستراتيجية أعمالها. مع بدء العد التنازلي حتى عام 2030، وهو العام المئوي لمجموعة أريستون، وترجمة اتجاهها الاستراتيجي للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة حول "بناء مستقبل مستدام" إلى أفعال، ستحتفظ الشركة بريادتها في السوق من خلال دمج الاستدامة في نموذج أعمالها.على خلفية اختتام مؤتمر الأطراف كوب 28 (COP28) مؤخرًا، تبحث أريستون الشرق الأوسط عن زيادة في مجموعتها من الحلول المستدامة. من خلال استضافة الحدث، كررت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها التقدمية وتشجيعها للشركات على المساهمة في بناء بصمة خضراء.يقول ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "أصبحت ميزات الطاقة الخضراء/المنخفضة ركيزة أساسية لتصميم حل فعال لتسخين المياه وفقًا للوائح الجديدة في الإمارات العربية المتحدة. طورت أريستون بالفعل مجموعة منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة ويسرها أن تكون جزءًا من التقدم ".تعكس المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة تفضيل أنظمة تسخين المياه التي تستفيد من التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة. يقدم مهندسو أريستون توصيات مخصصة بين مختلف المنتجات في مجموعة الشركة من المضخات الحرارية والأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية بناءً على المتطلبات المحددة لكل مشروع. تجسد المضخات الحرارية تقنية مبتكرة وواعية بيئيًا لأنها تسحب الحرارة من الهواء لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 80 ٪، كما تستخدم أنظمة تسخين المياه التي تعمل بألواح الطاقة الشمسية أشعة الشمس للحفاظ على انخفاض استهلاك الطاقة.تستخدم فنادق مثل دبل تري هيلتون في الفجيرة و نافيتا هوتيل آند ريزيدنسز و إكوس في دبي مجموعة من مضخات أريستون الحرارية لتوفير ما بين 350،000 درهم إلى 45،000 درهم في فواتير الطاقة السنوية. كما توفر المجمعات التي تعتمد على أنظمة تسخين المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ما يصل إلى 76 ٪ من إنفاقها على الطاقة. فيلات جولف لينك، تلال مردف و320 فيلات، رأس الخيمة هي أمثلة على المجتمعات التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية من أريستون لتسخين المياه. يستخدم البعض مثل كورتيارد من ماريوت، دبي كلتا التقنيتين لتكميل بعضهما البعض بنتائج أفضل.وتعتبر مساهمة هذه الحلول كبيرة بالنظر إلى أن 25 إلى 30 ٪ من التلوث يأتي من المباني. تتعاون أريستون الشرق الأوسط بنشاط مع كيانات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية دبي لزيادة الوعي وخلق نهج واعٍ تجاه كفاءة الطاقة على كل المستويات.يعكس كلام مؤسس الشركة، أريستيد ميرلوني: "لا توجد قيمة في النجاح الاقتصادي لأي مبادرة صناعية، ما لم يكن مصحوبًا بالتزام بالتقدم الاجتماعي". يقول ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز،“لقد كنا نهدف دائمًا إلى تقديم شيء للمجتمع، ليس فقط من حيث الأعمال ولكن أيضًا من حيث البصمة الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها المجموعة".*يجب أن يكون الجميع مستعدين الآن لأكبر 10 اتجاهات أعمال لعام 2024 (forbes)* توقعات الاستخبارات الاستراتيجية: ما ينتظرنا لعام 2024 | المنتدى الاقتصادي العالمي (weforum)* التنقل في المستقبل: 10 اتجاهات عالمية ستحدد عام 2024 (forbes)

