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يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة

1/4/2024 9:01:17 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

"لقد هدفنا دائمًا إلى تقديم شيء ما للمجتمع، ليس فقط من حيث الأعمال ولكن أيضًا من حيث البصمة الاجتماعية التي يمكن للمجموعة توفيرها".” - Alberto TornerDUBAI, UAE, January 4, 2024 /EINPresswire / -- تؤكد تنبؤات اتجاهات الأعمال للعام الجديد * على التركيز على الاستدامة، وهي قيمة تبنتها أريستون لأكثر من أربعة عقود وهي الآن أساسية لاستراتيجية أعمالها. مع بدء العد التنازلي حتى عام 2030، وهو العام المئوي لمجموعة أريستون، وترجمة اتجاهها الاستراتيجي للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة حول "بناء مستقبل مستدام" إلى أفعال، ستحتفظ الشركة بريادتها في السوق من خلال دمج الاستدامة في نموذج أعمالها.

على خلفية اختتام مؤتمر الأطراف كوب 28 (COP28) مؤخرًا، تبحث أريستون الشرق الأوسط عن زيادة في مجموعتها من الحلول المستدامة. من خلال استضافة الحدث، كررت دولة الإمارات العربية المتحدة رؤيتها التقدمية وتشجيعها للشركات على المساهمة في بناء بصمة خضراء.

يقول ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "أصبحت ميزات الطاقة الخضراء/المنخفضة ركيزة أساسية لتصميم حل فعال لتسخين المياه وفقًا للوائح الجديدة في الإمارات العربية المتحدة. طورت أريستون بالفعل مجموعة منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية الجديدة ويسرها أن تكون جزءًا من التقدم ".

تعكس المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة تفضيل أنظمة تسخين المياه التي تستفيد من التكنولوجيا لتقليل استهلاك الطاقة. يقدم مهندسو أريستون توصيات مخصصة بين مختلف المنتجات في مجموعة الشركة من المضخات الحرارية والأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية بناءً على المتطلبات المحددة لكل مشروع. تجسد المضخات الحرارية تقنية مبتكرة وواعية بيئيًا لأنها تسحب الحرارة من الهواء لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 80 ٪، كما تستخدم أنظمة تسخين المياه التي تعمل بألواح الطاقة الشمسية أشعة الشمس للحفاظ على انخفاض استهلاك الطاقة.

تستخدم فنادق مثل دبل تري هيلتون في الفجيرة و نافيتا هوتيل آند ريزيدنسز و إكوس في دبي مجموعة من مضخات أريستون الحرارية لتوفير ما بين 350،000 درهم إلى 45،000 درهم في فواتير الطاقة السنوية. كما توفر المجمعات التي تعتمد على أنظمة تسخين المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ما يصل إلى 76 ٪ من إنفاقها على الطاقة. فيلات جولف لينك، تلال مردف و320 فيلات، رأس الخيمة هي أمثلة على المجتمعات التي تستخدم أنظمة الطاقة الشمسية من أريستون لتسخين المياه. يستخدم البعض مثل كورتيارد من ماريوت، دبي كلتا التقنيتين لتكميل بعضهما البعض بنتائج أفضل.

وتعتبر مساهمة هذه الحلول كبيرة بالنظر إلى أن 25 إلى 30 ٪ من التلوث يأتي من المباني. تتعاون أريستون الشرق الأوسط بنشاط مع كيانات مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية دبي لزيادة الوعي وخلق نهج واعٍ تجاه كفاءة الطاقة على كل المستويات.

يعكس كلام مؤسس الشركة، أريستيد ميرلوني: "لا توجد قيمة في النجاح الاقتصادي لأي مبادرة صناعية، ما لم يكن مصحوبًا بالتزام بالتقدم الاجتماعي". يقول ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز،“لقد كنا نهدف دائمًا إلى تقديم شيء للمجتمع، ليس فقط من حيث الأعمال ولكن أيضًا من حيث البصمة الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها المجموعة".

*يجب أن يكون الجميع مستعدين الآن لأكبر 10 اتجاهات أعمال لعام 2024 (forbes)
* توقعات الاستخبارات الاستراتيجية: ما ينتظرنا لعام 2024 | المنتدى الاقتصادي العالمي (weforum)
* التنقل في المستقبل: 10 اتجاهات عالمية ستحدد عام 2024 (forbes)

Urvashi Kadam
The Revelation Consultancy DMCC
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