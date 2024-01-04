بهدف تعزيز التقنيات الحديثة في الخدمات الإعلانية الخارجية في مدينتي أبوظبي والعين

(MENAFN
- 9Yards Media & Marketing) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 04 يناير 2024: أعلنت اليوم شركة "بنجوين ميديا" المتخصصة في الخدمات الإعلانية الخارجية، وهي إحدى شركات 9 ياردز كومينيكشنز، التي تقدم حلولاً مبتكرة لإبراز العلامات التجارية في أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سكاي بلو ميديا" وهي شركة ماليزية رائدة ومتخصصة في خدمات التسويق الرقمي الخارجي، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية تعزز مستقبل الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والعين.
وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون شركة "بنجوين ميديا" ومجموعة "سكاي بلو ميديا" على إدارة العديد من المواقع الإعلانية الرئيسية في أبوظبي والعين، ليُمثل هذا التعاون أولى خطوات مجموعة "سكاي بلو ميديا" في سوق العاصمة الإماراتية. وتأتي الشراكة عقب توقيع الشركة الماليزية لاتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حظيت بموجبها على حقوق الإعلان والتسمية الحصرية لحافلات الهيئة والبالغ عددها 1400 حافلة وبعض المرافق التابعة لها، بما في ذلك 886 مظلة انتظار للحافلات، و523 لوحة موبي، و22 محطة للحافلات.
وبهذه المناسبة، قال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بنجوين ميديا": "نُعبّر عن سعادتنا البالغة بالإعلان الرسمي عن عقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سكاي بلو ميديا الرائدة في قطاع الإعلان الخارجي في ماليزيا والتي تمتلك خبرة واسعة تزيد عن 15 عاماً، حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا التطويرية خاصة وأن مجموعة سكاي بلو ميديا تواصل جهودها ومسيرتها النوعية في تعزيز قطاع الإعلان الخارجي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في حملاتها المميزة للإعلانات الخارجية".
وأضاف الملحم: "يمثل هذا التعاون البنّاء علامةً فارقةً ومحوريةً في مسيرة شركة "بنجوين ميديا"، حيث سيمكننا من الدمج بين قوة تأثير الإعلان الخارجي التقليدي والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة. كما يؤكد هذا التعاون على التزامنا بالريادة في قطاع التسويق، عبر تقديم خدمات استثنائية لعملائنا وتوفير تجربة إعلان خارجي متكاملة وسلسة للمعلنين والجمهور على حدٍ سواء".
ومن جانبه، قال داتو مانيكاندامورثي فيلايودام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "سكاي بلو ميديا": "إن تضافر الجهود بين خبرة مجموعة سكاي بلو ميديا في مجال الخدمات الإعلانية الخارجية والحضور المحلي المتنامي لشركة بنجوين ميديا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلان الخارجي في أبوظبي، حيث سنعمل معاً على تعزيز نقاط قوتنا لخلق قيمة مضافة لهذا القطاع المهم وتقديم تجربة مميزة في المشهد الإعلاني".
وانطلاقاً من التزامها الثابت بتحقيق النجاح لعملائها وتعزيز انتشار علامتهم التجارية، تعمل شركة "بنجوين ميديا"، وهي إحدى شركات 9 ياردز كومينيكشنز، ومنذ إنشائها على تقديم خدمات مميزة عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، والاعتماد على فريق عمل مؤهل يمتلك خبرة واسعة في تحويل رؤية الشركة واحتياجاتها الإعلانية إلى واقعٍ ملموس.
MENAFN04012024006193013421ID1107684789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.