إربح مليون درهم مع مراكز تسوّق ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يناير 2024: تقدم ماجد الفطيم، المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لمتسوق محظوظ فرصة مذهلة للفوز بمليون درهم إماراتي خلال مهرجان دبي للتسوق.
يمكن للعملاء الدخول في السحب بشكل بسيط جداً وهو من خلال استمتاعهم بالتسوّق في مول الإمارات أو مراكز سيتي سنتر في دبي.
تستمر حملة "مليونير المول" ؛حتى 14 يناير بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق. كما أنّ جميع المتسوقين في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر الشندغة مؤهلون للدخول.
للمشاركة في السحب، يتعين على الزوار الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر خلال فترة الحملة، مسح إيصالاتهم ضوئياً على تطبيق برنامج المكافآت "شير" SHARE Rewards مما يخوّلهم الدخول تلقائياً في السحب والحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم. ومقابل كل إيصال بقيمة 300 درهم وما فوق، سواء كان فردياً أو تراكمياً، ناتج عن عمليات شراء تمّت في أي من المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المذكورة، يحظى العميل بقسيمة إلكترونية واحدة.
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