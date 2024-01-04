فريق "نيسان فورمولا إي" يسعى لتخفيض بصمته الكربونية من خلال مشروع "الترا سبيرولينا " المبتكر

(MENAFN
- Edelman) فريق "نيسان فورمولا إي" يسعى لتخفيض بصمته الكربونية من خلال مشيوكوهاما، اليابان 04 يناير 2024 – أعلن فريق "نيسان فورمولا إي" ومن خلال شراكته مع شركة البرمجيات "كورال" ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدّة اليوم، عن تعاوننه مع شركة التقنيات الحيوية "فاكسا تكنولوجيز" لتعويض انبعاثاته الكربونية الناتجة عن أنشطته خلال الموسم التاسع من بطولة العالم للفورمولا إي 2022/2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB.
وكانت شركة "كورال" المتخصصة في تعويض انبعاثات الكربون بشكل موثوق، قد أصدرت تقريرها عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بأنشطة الفريق في موسم 2022/2023 خلال مشاركته في سلسلة سباقات السيارات الكهربائية، ومن بينها السفر والنفايات واستخدام الطاقة في المصنع. وفي إطار التزامه بالاستدامة وإلى جانب تعهده بخفض انبعاثاته، سيعمل فريق "نيسان فورمولا إي" على تعويض 100% من انبعاثاته لثاني أكسيد الكربون في الموسم التاسع خلال العام 2024.
ولتحقيق هذا الهدف، سيعمل الفريق مع شركة "كورال" لشراء التعويضات من شركة "فاكسا تكنولوجيز"، حيث تنتج هذه الشركة المتخصصة في التقنيات الحيوية المبتكرة، طحالب السبيرولينا الآيسلندية الفائقة، من خلال عملية خالية من الكربون تم تجربتها والتحقق من نتائجها، والتي تحول الطاقة النظيفة إلى غذاء من خلال الاستفادة من الموارد القادمة من محطة مجاورة تنتج الطاقة الحرارية الأرضية.
وتحتاج طحالب السبيرولينا الآيسلندية إلى 0.0001% فقط من الأراضي، وتعتمد على 0.015% من المياه المستخدمة حتى يتم إدخالها في مجال إنتاج لحوم الأبقار وذلك بحسب ما جاء في منشور حديث صادر عن جامعة كامبريدج. وستساهم أرصدة الكربون التي اشتراها فريق "نيسان فورمولا إي" في دعم برامج شركة "فاكسا تكنولوجيز" الخاصة بالأغذية في البلدان النامية في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. كما سيعمل الفريق مع المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بسمعة طيبة للمساعدة في سد الفجوة الغذائية بين الفئات التي تعاني من نقص التغذية. ويهدف هذا المشروع التقني المتقدم إلى تعويض أكثر من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة لتوفير التغذية للفئات الأكثر احتياجًا لها.
ويأتي تعويض انبعاثات الموسم التاسع كخطوة أولى ضمن الشراكة الموقعة بين فريق "نيسان فورمولا إي" وشركة "كورال" في أكتوبر 2023، حيث ستساعد "كورال" الفريق أيضًا في تقييم انبعاثاته ومراقبتها وخفضها وتعويضها خلال الموسم العاشر باستخدام تقنيات "كورال" التي تستفيد من مجموعة من الأدوات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين. وتضمن منصة "كورال" عنصر الشفافية بشكل كامل مع قابلية التدقيق لكل رصيد كربوني عالي الجودة يحصل عليه فريق "نيسان فورمولا إي"، بما يضمن تعويض جميع انبعاثاته وتقييمها بالكامل وفقًا للمعايير العالمية لمراقبة الانبعاثات.
ومن شأن هذا التعاون أن يعزز التزام نيسان بتحقيق هدفها للحياد الكربوني وإنتاج سيارات بدون انبعاثات بحلول العام 2050، فضلًا عن تحقيق أهداف استراتيجيتها الطموحة للعام 2030، وذلك في ظل توقعات بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية عبر علامتي "نيسان" و"إنفينيتي" إلى أكثر من 55% على مستوى العالم بحلول نهاية العقد الحالي، وفي ذات الوقت إيجاد منظومة عالمية تدعم الحلول المستدامة للجميع.
وبالإضافة إلى ما سبق، ومع تأكيد الفريق مشاركته في بطولة العالم للفورمولا إي، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB حتى العام 2026، فقد حصل فريق "نيسان فورمولا إي" مؤخرًا على الاعتماد البيئي من فئة الثلاثة نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات للعام الثاني، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على وفاء الفريق بتعهده بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "منذ ابرامنا لهذه الشراكة مع "كورال"، حرصنا على تحقيق مبدأ الشفافية فيما يخص كل الإجراءات التي يتعين علينا القيام لها لخفض بصمتنا البيئية. وبفضل تقنية "كورال"، تمكنّا من احتساب بصمتنا الكربونية بدقة خلال الموسم التاسع. وفي ذات الوقت تأكدنا بما لا يدع مجالًا للشك بأننا نعوض جميع انبعاثاتنا من خلال شراء أرصدة كربونية عالية الجودة. كما سنستثمر في مشروع تم التأكد من جدواه من خلال هذه المنصة الموثوقة. وستوفر برامج شركة "فاكسا تكنولوجيز" الخاصة بالأغذية، حلاً مبتكرًا لنا باعتبارنا من المساهمين الرئيسيين في الاستجابة لتحديات تغير المناخ من خلال مشاريع المزارع الحيوانية والتي يسعدنا الاستثمار فيها، حيث تتجاوز مشاريعهم أهدف الاستدامة إلى أهداف أخرى من بينها، سد فجوة نقص التغذية في البلدان النامية. ويعد ذلك خطوة رائعة أخرى نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني الخاصة بفريق "نيسان فورمولا إي"."
ومن جهته، قال دانييلي سيليري، المؤسس ورئيس قسم الإستراتيجية في منصة كورال: "لقد كان فريق "نيسان فورمولا إي" هو شريك الإطلاق المثالي بالنسبة لنا في "كورال". وسيسعدنا الوصول إلى نتائج ملموسة من خلال شراكتنا في غضون أسابيع، حيث سنتمكن من مساعدة الفريق في تعويض بصمته الكربونية بأكملها خلال الموسم التاسع. وسيكون من المجزي أيضًا الوصول إلى هذا التعويض بالتعاون مع شركة "فاكسا تكنولوجيز"، التي تعيد تعريف مفهوم التغذية بشكل جذري."
روع "الترا سبيرولينا " المبتكر
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