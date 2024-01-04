العالم يحتفل بيوم طريقة برايل للقراءة والكتابة

الرياض – أصداف نيوز:

انطلاقاً من الاهتمام بالمكفوفين وضعاف البصر يحتفل العالم بيوم بريل العالمي في 4 من يناير من كل عام، وأقيم الاحتفال للمرة الأولى في 4 يناير 2019 وهو نفس يوم ميلاد مخترع لغة برايل لويس برايل عام 1809م حيث أحدث بها ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر.

وطريقة برايل هي لمس بعض الرموز الأبجدية والرقمية، والتي تكون عن طريق استخدام ست نقاط، والتي تمثل العديد من الحروف والأرقام، والمرتبة في عمودين، ثلاث نقاط رأسية في جهة اليمين وثلاثة على اليسار، والخلية الواحدة يمكن أن تستخدم لتمثيل الأحرف الأبجدية مع العدد أو علامات الترقيم أو حتى الكلمة بأكملها.

والهدف من طريقة برايل هو التحفيز على القراءة والكتابة وتوطيد التواجد الفعلي لفاقدي وضعاف البصر، والتعرف على المشكلات التي قد تواجههم.

وقدمت التكنولوجيا الكثير من التطوير لطريقة برايل؛ فأصبح من الممكن تحويل الكتابة العادية للكتابة بطريقة برايل والتي من خلالها يمكن القراءة إلكترونياً من خلال برامج مختصة، مما أدى إلى انتشار رموز طريقة برايل على لوحات المفاتيح وأجهزة الصراف الآلي حتى يتمكن المكفوفون من قراءتها واستخدامها بكل يسر وسهولة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقارب 39 مليون شخص يعانون من العمى، كما يعاني 253 مليون شخص من ضعف حاد في الرؤية، وأنَّه كل 5 ثوانٍ في العالم يتحول شخص إلى فاقد للبصر، بينما الأطفال كل 60 ثانية على مستوى العالم، و65% من المصابين بضعف النظر هم فوق سن الـ 50 عاماً.