العالم يحتفل بيوم طريقة برايل للقراءة والكتابة

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
انطلاقاً من الاهتمام بالمكفوفين وضعاف البصر يحتفل العالم بيوم بريل العالمي في 4 من يناير من كل عام، وأقيم الاحتفال للمرة الأولى في 4 يناير 2019 وهو نفس يوم ميلاد مخترع لغة برايل لويس برايل عام 1809م حيث أحدث بها ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر.
وطريقة برايل هي لمس بعض الرموز الأبجدية والرقمية، والتي تكون عن طريق استخدام ست نقاط، والتي تمثل العديد من الحروف والأرقام، والمرتبة في عمودين، ثلاث نقاط رأسية في جهة اليمين وثلاثة على اليسار، والخلية الواحدة يمكن أن تستخدم لتمثيل الأحرف الأبجدية مع العدد أو علامات الترقيم أو حتى الكلمة بأكملها.
والهدف من طريقة برايل هو التحفيز على القراءة والكتابة وتوطيد التواجد الفعلي لفاقدي وضعاف البصر، والتعرف على المشكلات التي قد تواجههم.
وقدمت التكنولوجيا الكثير من التطوير لطريقة برايل؛ فأصبح من الممكن تحويل الكتابة العادية للكتابة بطريقة برايل والتي من خلالها يمكن القراءة إلكترونياً من خلال برامج مختصة، مما أدى إلى انتشار رموز طريقة برايل على لوحات المفاتيح وأجهزة الصراف الآلي حتى يتمكن المكفوفون من قراءتها واستخدامها بكل يسر وسهولة.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقارب 39 مليون شخص يعانون من العمى، كما يعاني 253 مليون شخص من ضعف حاد في الرؤية، وأنَّه كل 5 ثوانٍ في العالم يتحول شخص إلى فاقد للبصر، بينما الأطفال كل 60 ثانية على مستوى العالم، و65% من المصابين بضعف النظر هم فوق سن الـ 50 عاماً.
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