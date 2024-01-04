الجيش الإسرائيلي: 1600 جندي يعانون مشكلات نفسية منذ هجوم 7 أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني مئات الجنود بالجيش الإسرائيلي من "اضطراب ما بعد الصدمة" وغيرها من الاضطرابات النفسية والجسدية، منذ وقوع هجمات 7 أكتوبر، واندلاع الحرب في قطاع غزة، وسط قلق حيال جنود الاحتياط العائدين إلى الحياة المدنية، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن نحو 1600 جندي إسرائيلي عانوا من "علامات الإجهاد والارتجاج الدماغي والإنهاك القتالي" منذ اندلاع الحرب في غزة، وخضعوا للعلاج من قِبَل هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي.



وسعى معظم الجنود للعلاج في الأسابيع الأربعة الأولى بعد 7 أكتوبر، قبل اندلاع العملية البرية في قطاع غزة، واتصل نحو 3 آلاف جندي بالخط الساخن الخاص بقسم الصحة النفسية بالجيش الإسرائيلي، فيما "تم تسريح 90 جندياً من الخدمة بسبب مشكلات نفسية".

وحدة للعلاج النفسي



وشكَّل الجيش الإسرائيلي وحدة مؤلفة من ضباط صحة نفسية وأطباء نفسيين، عقب اندلاع الحرب في موقعين على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، وهما قاعدة "سدي تيمان" العسكرية، وفي منطقة رعيم، وذلك للتعامل مع الجنود الذين يعانون من مشاكل نفسية.



وقال مصدر في الجيش الإسرائيلي إنه مع اندلاع الحرب، وقبل بدء العملية البرية في غزة، "تلقينا عدداً هائلاً من المكالمات الهاتفية".



وأشار إلى أن "هؤلاء الجنود تعرَّضوا لهجمات 7 أكتوبر بدرجات متفاوتة، إذ خاض بعضهم قتالاً مباشراً ضد عناصر المقاومة في البلدات والبؤر الاستيطانية الجنوبية، وبعضهم من الجنود الإداريين الذين يعملون في القواعد التي تعرضت للهجوم، وآخرين ممن تعرضوا لها عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية".



وأضاف المصدر أنه عندما بدأت العملية البرية في غزة، كان هناك "تراجع حاد (في عدد المكالمات) ونتحدث الآن عن أعداد أقل بكثير".



وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن نحو 75% من الجنود الذين تلقوا علاجاً في المواقع عادوا إلى وحداتهم، واستأنفوا القتال سريعاً، فيما كان الآخرون بحاجة إلى مزيد من العلاج.

وفي الحالات التي واجهت مشكلة "عدم كفاية العلاج" من اضطراب ما بعد الصدمة داخل المواقع، أُحيل الجنود إلى مركز إعادة تأهيل، حيث يتوافر ضباط احتياط متخصصون ومدربون في مجال الصحة النفسية، وأطباء نفسيون ذوي خبرة في معالجة هذه الاضطرابات.



وأضافت المصادر أن مركز إعادة التأهيل التابع للجيش يضم 3 وحدات في شمال ووسط وجنوب إسرائيل.



وعادة ما تُشخَّص حالة الجنود المحالين إلى المركز "باضطراب الإجهاد الحاد"، وهي حالة شائعة في الأسابيع الأولى من التعرض لسبب الصدمة. ولا تزال هذه الحالة يُنظر إليها باعتبارها "في نطاق الاستجابة الطبيعية"، ولا تتطور بالضرورة إلى اضطراب ما بعد الصدمة المزمن، لكنها تحتاج إلى التدخل العلاجي بالقدر الكافي.



وتمكَّن مركز إعادة التأهيل من معالجة نحو 900 جندي منذ 7 أكتوبر، كما تم تسريح 225 جندياً من الخدمة، بينهم 90 بسبب "الضغوط النفسية"، بحسب مصدر في الجيش الإسرائيلي.



وأضاف المصدر أن الآخرين كانوا من المجندين أو جنود الاحتياط الذين حانت مواعيد تجنيدهم، وتم إعفاؤهم من الخدمة، دون أن يكون لديهم سجل في الصحة العقلية.

قلق بالجيش الإسرائيلي



وعبَّر موظفو الصحة العقلية في الجيش الإسرائيلي عن قلقهم بشأن عودة جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية، مع العلم بأنه يمكن استدعاؤهم مرة أخرى في وقت قريب لأداء الخدمة الاحتياطية المكثفة في غضون أشهر قليلة، بحسب "هآرتس".



وقال المصدر إن ضباط الصحة العقلية والقادة يُعدون جنود وضباط الاحتياط للعودة إلى الحياة المدنية، ووصف عملية الانتقال هذه بأنها "بالغة الصعوبة"، مؤكداً أن جنود الاحتياط "يشعرون بقلق بالغ".



وتابع: "نشعر بالقلق من الصعوبات الوظيفية، من الموقف الذي تصبح فيه الحياة اليومية بلا معنى، ومن الشعور بعدم القدرة على مشاركة حالتهم مع الأسرة والأصدقاء، ومن ثَم يصبح من المهم إعدادهم لذلك".

وأضاف أن خدمة الصحة العقلية تتعامل أيضاً مع دوافع الاحتياط للاستدعاء مرة أخرى.



ويحاول الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن الترويج لأمرين لتعزيز الحالة النفسية لدى جنود الاحتياط، وهما إنشاء إدارة لتحديد وتشخيص ومعالجة جنود الاحتياط المسرَّحين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وإنشاء عيادة دائمة لتحل محل الفرقة الميدانية في علاج هذه الحالات.



وستعالج هذه العيادة الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد القتال.

كما يحاول الجيش الإسرائيلي أيضاً تنظيم "أيام إعداد نفسي" لجنود الاحتياط قبل استدعائهم التالي لأداء الخدمة.

الشرق