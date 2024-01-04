هنا الزاهد تبدأ العام الجديد بأربعة أعمال فنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحالة من النشاط الفني، دخلت الفنانة هنا الزاهد العام الجديد 2024، حيث تستعد خلال أيام لعرض أربعة أعمال جديدة لها، ما بين السينما والدراما والمسرح.



وتستهل هنا الزاهد أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية "كذا نوفل"، من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما، ويشاركهما فيها محمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل، ومن المقرر عرضها في الفترة من 9 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 13 منه، ضمن فعاليات "موسم الرياض".



كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد "إقامة جبرية" من بطولة: أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض... وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



أما في السينما فتترقب هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة، هما: "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة: هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وهو بطولة: هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام، ومن تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل الاسم نفسه، وإخراج عثمان أبو لبن.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة