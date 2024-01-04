المركزية للتجارة والمركبات الوكيل لأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن مساعيها الراسخة لتشكيل مستقبل مستدام وأخضر، كشفت "الشركة المركزية للتجارة والمركبات"، الوكيل الحصري لسيارات "تويوتا" و"لكزس" وشاحنات "هينو" ودراجات وسكوترات "ياماها" و"بدجت لتأجير السيارات" في الأردن، أنها أصبحت وكيلًا في السوق الأردني لأجهزة شحن السيارات الكهربائية من "أوتل Autel"؛ الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وحلول الطاقة الجديدة.



توفر شركة "أوتل" -التي تأسست عام 2004- المنتجات والحلول الذكية الخاصة بتشخيص السيارات وفحصها وتحليلها، إلى جانب تطوير الملحقات الإلكترونية للسيارات وبيعها. تغطي منتجات "أوتل" وحلولها المتطورة أكثر من 70 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم. انطلقت الشركة في مجال حلول شحن السيارات الكهربائية وتطويرها عام 2021، بهدف استكشاف تنمية مستدامة تعزز حياة الأفراد وتحسّن السيارات والتقنيات وترسّخ الاستفادة من أشكال الطاقة الجديدة. وتمتلك الشركة 1192 براءة اختراع عالمية، كما حصلت على أكثر من 100 جائزة مرموقة وشهادة معتمدة.



وستزود "المركزية" عملاءها في الأردن بمجموعة واسعة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية "أوتل" المبتكرة التي تمتاز بالسرعة والسهولة، لتُستخدم في المنازل وأماكن العمل ومحطات الوقود ومواقف السيارات التجارية وأساطيل السيارات. وإلى جانب ذلك، ستتيح الشركة لعملائها إدارة عمليات الشحن من أي مكان وفي أي وقت عبر المنصة السحابية Cloud، بالإضافة إلى تطبيق يسهّل عملية تتبع شحن السيارات الكهربائية وإدارتها وتحسينها.



وبالإضافة لما سبق، ستقدم "المركزية" لعملائها الخدمات الهندسية، وإدارة البرامج والواجهة الخلفية، وتقييم الموقع وعمليات التركيب، وخدمات ما بعد البيع ودعم العملاء والصيانة والإصلاح، ومشغّلات نقطة الشحن، فضلًا عن الخدمات الاستشارية.



وبهذه المناسبة، قالت دينا حداد، مديرة تطوير الأعمال في "المركزية": "الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة جزء لا يتجزأ من مهمتنا في "المركزية". ويسعدنا طرح أجهزة شحن السيارات الكهربائية من "أوتل" في السوق الأردني لتوفير حلول الطاقة الذكية والفاعلة من حيث التكلفة والأداء، والإسهام في بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة".

