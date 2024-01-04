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باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرز نادي باريس سان جيرمان لقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه تولوز، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.
ووقع على ثنائية الفريق الفرنسي كل من لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقتين (3، 44) من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب " حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.
وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.
بينما وانفرد كليان مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف مع باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" برصيد 111 هدفا في جميع المسابقات.

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