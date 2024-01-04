باريس سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحرز نادي باريس سان جيرمان لقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، على حساب ضيفه تولوز، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.
ووقع على ثنائية الفريق الفرنسي كل من لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقتين (3، 44) من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب " حديقة الأمراء - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.
وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.
بينما وانفرد كليان مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف مع باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" برصيد 111 هدفا في جميع المسابقات.
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