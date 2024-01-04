تشييع جثمان صالح العاروري في بيروت - بث مباشر
التاريخ
1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
انطلقت جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتاله الاحتلال في بيروت.
وحُمل جثمان الشيخ صالح العاروري على الأكتاف لتتم الصلاة عليه في مسجد الإمام علي في بيروت.
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