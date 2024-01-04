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تشييع جثمان صالح العاروري في بيروت - بث مباشر

1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت جنازة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الذي اغتاله الاحتلال في بيروت.


وحُمل جثمان الشيخ صالح العاروري على الأكتاف لتتم الصلاة عليه في مسجد الإمام علي في بيروت.

رابط البث المباشر على تيليجرام حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" : انقر هنا


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