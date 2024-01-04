Thursday, 04 January 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تعلن تفجير عبوة في قوة إسرائيلية بالنصيرات

1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها فجروا عبوة "شديدة الانفجار" في قوة إسرائيلية راجلة في منزل بالنصيرات، وإنهم "أوقعوها بين قتيل وجريح"

واشارت كتائب القسام ايضا إلى استهداف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من "العيار الثقيل".


MENAFN04012024000208011052ID1107684542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث