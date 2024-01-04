القسام تعلن تفجير عبوة في قوة إسرائيلية بالنصيرات

القسام تعلن تفجير عبوة في قوة إسرائيلية بالنصيرات
التاريخ
1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها فجروا عبوة "شديدة الانفجار" في قوة إسرائيلية راجلة في منزل بالنصيرات، وإنهم "أوقعوها بين قتيل وجريح"
واشارت كتائب القسام ايضا إلى استهداف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال بمخيم البريج بقذائف الهاون من "العيار الثقيل".
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