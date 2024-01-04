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جيرونا مفاجأة لا ليغا يحقق فوزا تاريخيا في الدوري

1/4/2024 8:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل فريق جيرونا المتألق، مشواره في العام الجديد 2024، بفوز تاريخي صعب على ضيفه أتلتيكو مدريد (4-3) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.
وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الكتالوني "الصغير" كل من اللاعبين، الإسباني فاليري فرنانديز ايسترادا، والبرازيلي، سافيو دي أوليفيرا، والهولندي دالي بليند، والإسباني إيفان مارتين في الدقائق (2، 26، 39، 90) على الترتيب.
بينما سجل المهاجم ألفارو موراتا ثلاثية أتلتيكو مدريد "هاتريك" في الدقائق (14، 44، 54) من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "استادي مونتيليفي" بمدينة جيرونا.
وحقق فريق جيرونا أول انتصار له على أتلتيكو مدريد في تاريخه، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، خلف ريال مدريد متأخرا بنتيجة المواجهة المباشرة.


بينما توقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة برشلونة الثالث برصيد 38 نقطة أيضا، أمام مضيفه لاس بالماس، مساء اليوم الخميس.

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