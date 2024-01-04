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ريال مدريد يبدأ العالم الجديد 2024 بفوز عسير

1/4/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأ ريال مدريد رحلته في العام الجديد 2024، بفوز صعب على ضيفه ريال مايوركا (1-0) في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمدافعه الألماني، أنتونيو روديغر، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 78 من زمن اللقاء على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وحقق فريق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري، متجاوزا بفارق ثلاث نقاط فريق جيرونا، الذي يخوض مواجهة صعبة ضد ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم أيضا.
بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند 18 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب

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