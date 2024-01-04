انقلاب (قاطرة ومقطورة) على طريق المطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقلبت عصر اليوم الخميس مركبة (قاطرة ومقطورة) على الطريق العام لنفق الملتقى من السير القادم من طريق المطار باتجاه دوار النهضة ما أدى لانسكاب حمولتها، وفق ما أفادت به إدارة السير.

وقالت إدارة السير إن كوادرها تعاملت مع انقلاب المركبة الذي نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، وتعمل على تسيير حركة المركبات.

ودعت السائقين إلى اتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.