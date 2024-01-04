انقلاب (قاطرة ومقطورة) على طريق المطار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انقلبت عصر اليوم الخميس مركبة (قاطرة ومقطورة) على الطريق العام لنفق الملتقى من السير القادم من طريق المطار باتجاه دوار النهضة ما أدى لانسكاب حمولتها، وفق ما أفادت به إدارة السير.
وقالت إدارة السير إن كوادرها تعاملت مع انقلاب المركبة الذي نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، وتعمل على تسيير حركة المركبات.
ودعت السائقين إلى اتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.
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