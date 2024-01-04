Thursday, 04 January 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبابي: لدي اتفاق مع الخليفي بشأن مستقبلي

1/4/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على مستقبله في الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانا، بدءًا من شهر يناير الجاري.
وقال مبابي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "لم أتخذ أي قرار بشأن مستقبلي. لم أقم بأي اختيار حتى الآن".
وأضاف المهاجم الفرنسي: "لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي.. هذا ليس موضوعًا للحديث".
وتابع مهاجم باريس سان جيرمان: "لم أتخذ قراري، ولكن لدينا اتفاق مع الرئيس ناصر الخليفي يضمن حماية جميع الأطراف".
واختتم: "إن التركيز في باريس ينصب على الفريق وليس على وضعي".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04012024000208011052ID1107684537

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث