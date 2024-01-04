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النصر يحتفل بعام رونالدو

1/4/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفل نادي النصر، مساء الأربعاء، بمرور عام على ضم محترفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وصل لقيادة العالمي في يناير/ كانون الثاني 2023.
وتعاقد النصر مع رونالدو، في صفقة تاريخية في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وانضم إلى "العالمي" في صفقة انتقال حر.
ونشر حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو شهد لقطات للاعب منذ وصوله الرياض، وأبرز إنجازاته مع الفريق.
وكتب الحساب على الفيديو: "لم يأتِ ليلعب فقط!، بل جاء لكتابة التاريخ.. اليوم نكمل عام على وصول قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية".
وتناول الفيديو صورة أثناء تداول وسائل الإعلام العالمية خبر انتقال رونالدو إلى النصر، ووصوله إلى المملكة وتقديمه لوسائل الإعلام على ملعب الأول بارك، وتتويجه بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ20 هدفًا، كما صنع 9 أهداف، في 18 مباراة.
كما سجل رونالدو 3 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وصنع هدفا، وسجل هدفا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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