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الاحتلال يحرق مركبة ويعطب كاميرات مراقبة في نحالين غرب بيت لحم

1/4/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأحرقت مركبة، وأعطبت كاميرات مراقبة.


وأفادت بلدية نحالين لمراسلة "وفا " ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت على المدخل الشمالي في منطقة واد سالم، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، وشرعت بتفتيش الأراضي الزراعية، وأجبرت المواطنين الفلسطينيين عبيدة إبراهيم شكارنة، ومحمد سواد على مغادرة أرضيهما، فيما استولت على جرار زراعي يعود للمواطن الفلسطيني علي شكارنة.


وأضافت البلدية، أن قوات الاحتلال أحرقت مركبة، ودمرت لوحات شمسية، وأعطبت كاميرات مراقبة تعود للمواطن الفلسطيني معتز نجاجرة.


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