Thursday, 04 January 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرار الاتحاد المصري يفجر الجدل بشأن الشيبي

1/4/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار تصرف الاتحاد المصري لكرة القدم جدلا واسعا بشأن إحالة المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز للجنة الانضباط بسبب لجوئه للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.
وتعود الأزمة لمباراة الفريقين بالدوري المصري يوم 23 يوليو/تموز الماضي، حين انتهى اشتباك بين اللاعبين بصفعة من الشحات على وجه الشيبي.
ولم يعلن الاتحاد المصري قراره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي رغم صدور بيان عبر مركزه الإعلامي.
من جانبه، أكد مصدر داخل بيراميدز أن قرار إحالة اللاعب للجنة الانضباط، لم يصله حتى الآن.
وشدد على أن "بيراميدز لن يتخلى عن لاعبه وسيدعمه قانونيا بالشكل المطلوب مبديا ثقته الكاملة في الموقف القانوني للشيبي".
وقال المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط إنه "حتى الآن لم يصله الملف الرسمي لهذه الواقعة من جانب الاتحاد المصري".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04012024000208011052ID1107684534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث