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الصحة النيابية تطّلع على واقع الخدمات في مستشفى الجامعة الأردنية

1/4/2024 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة الصحة النيابية على واقع الخدمات المقدمة في مستشفى الجامعة الأردنية.
وقال رئيسها النائب الدكتور محمد الخلايلة، خلال زيارة أجرتها اللجنة اليوم الخميس للمستشفى، إن هذه الزيارة تهدف للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومناقشة التحديات التي يواجهها مستشفى الجامعة.
وأكد ضرورة توفير الدعم للقطاع الطبي وتعزيزه ليتمكن من تقديم الخدمات المثلى للمواطن.
وأوضح الخلايلة أن "الصحة النيابية" تعلم بأن التحديات المالية هي أكبر تحديات المستشفى، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى للمرضى.
وشدد على ضرورة تقديم خدمات فندقية للتشجيع على السياحة العلاجية.
وأضاف الخلايلة أن مستشفى الجامعة الأردنية هو أحد المستشفيات الرئيسية في عمان، وهو أول مستشفى جامعي تعليمي في الأردن.

من جهتهم، أبدى النواب: مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، أحمد عشا، مروة الصعوب، ريما العموش، هايل عياش، دعمهم الكامل لمشروع بناء مستشفى للطوارئ يتبع لمستشفى الجامعة الأردنية.




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