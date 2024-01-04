استعراض جنديين إسرائيليين خلال تفجير منازل في غزة حديث مواقع التواصل

MENAFN - Amman Net) انتشار فيديو ظهر فيه جنديان إسرائيليان احدهما يشعل سيجارة أثناء عملية الاستهداف في غزة والآخر يطلق زغارد أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ام محمد دغبوشة علقت : هذي بطولاتهم الي بقدروا عليها الجبناء، وبشر الصابرين

وعلق خليل عثمان : فعلا بلا اخلاق يكفي ان كل العالم يرى افعالكم القذره التي لا ترتقي لاي قانون او شرف القتال

شراع الغاب

وقال عصام عبد العزيز : بلا مشاعر من متى الإنسان العاقل والسوي يحتفل بمناسباته السعيده بالعنف والقتل والدمار الا عند هؤلاء القوم الشواذ مرضى نفسيا ومهزومين وجبناء لا يستطيعوا مواجهة رجال المقاومه وينتقمون من المدنيين والمباني فقط

وأضافت ديما الخفوس : شعب جبان حتى وهو بتباهى اول ماضرب الانفجار خاف جفل الجندي

وأضاف معاذ ابو الهيجا : المخنث عارف إنه في تفجير ورغم هيك نقز جيش البامبرز فعلا.

آثار الهزيمة والرعب واضحة على جنود الإحتياط بعد الدعس على غولاني وجفعاتي.

وقال عبد الرحمن حامد : يبدو ان فيدوهات المسافة صفر تزعج البعض فقررو الانتقام من المباني الفارغة

كان هذا أبرز ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية الخميس.

التقرير من إعداد آلاء العودة وتقرأه هلا محاسنة

إستمع الآن

Soundcloud