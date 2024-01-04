استعراض جنديين إسرائيليين خلال تفجير منازل في غزة حديث مواقع التواصل

(MENAFN
- Amman Net) انتشار فيديو ظهر فيه جنديان إسرائيليان احدهما يشعل سيجارة أثناء عملية الاستهداف في غزة والآخر يطلق زغارد أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ام محمد دغبوشة علقت : هذي بطولاتهم الي بقدروا عليها الجبناء، وبشر الصابرين
وعلق خليل عثمان : فعلا بلا اخلاق يكفي ان كل العالم يرى افعالكم القذره التي لا ترتقي لاي قانون او شرف القتال
شراع الغاب
وقال عصام عبد العزيز : بلا مشاعر من متى الإنسان العاقل والسوي يحتفل بمناسباته السعيده بالعنف والقتل والدمار الا عند هؤلاء القوم الشواذ مرضى نفسيا ومهزومين وجبناء لا يستطيعوا مواجهة رجال المقاومه وينتقمون من المدنيين والمباني فقط
وأضافت ديما الخفوس : شعب جبان حتى وهو بتباهى اول ماضرب الانفجار خاف جفل الجندي
وأضاف معاذ ابو الهيجا : المخنث عارف إنه في تفجير ورغم هيك نقز جيش البامبرز فعلا.
آثار الهزيمة والرعب واضحة على جنود الإحتياط بعد الدعس على غولاني وجفعاتي.
وقال عبد الرحمن حامد : يبدو ان فيدوهات المسافة صفر تزعج البعض فقررو الانتقام من المباني الفارغة
كان هذا أبرز ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية الخميس.
التقرير من إعداد آلاء العودة وتقرأه هلا محاسنة
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