شيخ الأزهر والبابا تواضروس: نعمل على إنشاء لجنة مشتركة للدعوة إلى وقف العدوان على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأزهر والكنائس المصرية تعملان على إنشاء لجنة مشتركة للدعوة إلى وقف العدوان على غزة.

وقال الطيب إن "ما يحدث على أرض فلسطين لم يعرفه تاريخ البشاعات ولا الشناعات ولا الجرائم من قبل، فلا يمكن أن يكون حربا، لأن الحرب تقوم بين طرفين متكافئين، وإنما هو إبادة جيش مسلح مدجج بأعتى الأسلحة لمواطنين أبرياء".

وأضاف شيخ الأزهر خلال زيارته تواضروس للتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد، أن "ما نراه يوميا وطيلة أكثر من ثلاثة أشهر هو إرهاب صريح، وقتل وكراهية، وإبادة جماعية، وتطهير عرقي، واستباحة لدماء المواطنين الأبرياء في ظل عجز عالمي مخزٍ".

من جانبه، أكد تواضروس "أننا نتألم لما يحدث في أرض فلسطين وغياب الإنسانية بكل صورها، وصم الآذان عن دعوات وقف العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، رغم ادعاء بعض الدول ريادتها في التقدم الحضاري ورعاية حقوق الإنسان، فلم نر القسوة التي تمارس ضد الفلسطينيين حتى في عالم الحيوان، تلك القسوة التي انتفت معها كل معاني الرحمة والإنسانية، وأظهرت تعمدا وإصرارا على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الأبرياء".

ورحب تواضروس بمقترح الطيب لإنشاء لجنة مشتركة تجمع ممثلين للأزهر ومختلف الكنائس المصرية، لمتابعة الوضع في غزة، والخروج بصوت مصري موحد معبر عن رفضه للعدوان ومدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.