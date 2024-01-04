ارتفاع حصيلة الهجوم الروسي على كييف إلى 32 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى في غارة شنتها روسيا على كييف قبل نحو أسبوع إلى 32 قتيلاً، بحسب ما اعلنت الخميس السلطات الأوكرانية التي اعتبرت أن القصف هو الأكثر دموية في العاصمة على مدى عامين من اندلاع الحرب.

وكانت الحصيلة السابقة التي أُعلن عنها الأربعاء إثر وفاة أحد المصابين، قد بلغت 30 قتيلا.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، عبر تطبيق تليغرام، أن "فرق الطب الشرعي التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية حددت هوية ضحيتين جديدتين" تم العثور عليهما بين أنقاض أحد المستودعات.

وبلغ "العدد الاجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم...في 29 ديسمبر، 32 قتيلا".

وفي ذلك اليوم، أطلقت روسيا صواريخ على عدة بلدات في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 55 شخصاً، وفقاً للإحصاء النهائي.

وقُتل 32 شخصًا في كييف في تفجير مستودع على أطراف وسط المدينة.

وكان رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو قد قدر بالفعل الجمعة أن هذه الضربة كانت الأكثر دموية بالنسبة للعاصمة الأوكرانية "من حيث الخسائر المدنية" منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

من جانبها أكدت روسيا على عادتها أنها استهدفت فقط مواقع مشروعة على غرار الثكنات والمستودعات العسكرية أو مصانع الأسلحة.

وفي ردها، هاجمت أوكرانيا السبت بلدة بلغورود الروسية القريبة من الحدود وقتلت 25 شخصا. والثلاثاء أطلقت روسيا المئات من القذائف على أوكرانيا واوقعت خمسة قتلى.

يأتي هذا التصعيد في وقت كانت الجبهة ساكنة إلى حد كبير منذ أكثر من عام، ويبدو أن الروس هم من يبادرون حالياً على أرض المعركة.

وعلى الرغم من المساعدات العسكرية الغربية، فإن الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في صيف عام 2023 انتهى بالفشل.

يكثف الجيش الروسي ضرباته الصاروخية وبالمسيّرات لاختبار الدفاعات الأوكرانية المضادة للطائرات، بحسب تصريحات أدلى بها خبراء لوكالة فرانس برس.





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