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الرئيس الجزائري يأمر بالتكفل بنصف نفقات سفر 2000 مشجع جزائري لكوت ديفوار بأمم أفريقيا

1/4/2024 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، أمر الجهات المختصة بالتكفل بـ50% من نفقات سفر 2000 مشجع لكوت ديفوار لحضور مباريات "الخضر" بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023.

وأوضح التلفزيون الجزائري الرسمي أن القرار يشمل المشجعين الذين قاموا بعملية التلقيح.

كان تبون أعلن مطلع الشهر الماضي، تمكين الصحفيين الجزائريين من تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر سفر الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية لتغطية الفعاليات والأحداث الرياضية في القارة الأفريقية التي تخص المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

يذكر أن المنتخب الجزائري، الذي يخوض معسكرا إعداديا في توجو حتى الأربعاء المقبل، يستهل مشواره في أمم أفريقيا ضمن المجموعة الرابعة، بملاقاة أنجولا يوم 15من الشهر الجاري، ثم بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من ذات الشهر على الترتيب.

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