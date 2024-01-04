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العراق يحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربة في بغداد ويعتبرها اعتداء

1/4/2024 8:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حمّل العراق في بيان التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن المسؤولية عن "هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية" طال الخميس مقراً للحشد الشعبي في بغداد وأسفر عن مقتل عنصرين.

وقال بيان صادر عن يحيى رسول المتحدّث باسم رئيس الوزراء إن "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق" ومن شأنه أن "يقوّض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".


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