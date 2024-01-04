العراق يحمّل التحالف الدولي مسؤولية الضربة في بغداد ويعتبرها اعتداء

(MENAFN
- Al-Bayan)
حمّل العراق في بيان التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن المسؤولية عن "هجوم غير مبرر على جهة أمنية عراقية" طال الخميس مقراً للحشد الشعبي في بغداد وأسفر عن مقتل عنصرين.
وقال بيان صادر عن يحيى رسول المتحدّث باسم رئيس الوزراء إن "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية"، معتبراً أن "هذا الاستهداف تصعيد خطير واعتداء على العراق" ومن شأنه أن "يقوّض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".
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