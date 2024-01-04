1,700 منشور لبيانات مؤسسية في «الويب المظلم» شهرياً

اكتشف فريق كاسبرسكي لمعلومات البصمة الرقمية على مدار العامين الماضيين، ما يقارب من 40 ألف منشور على شبكة الويب المظلم، تتعلق ببيع المعلومات المؤسسية الداخلية. وتُستخدم هذه المنشورات الصادرة عن المجرمين السيبرانيين لشراء أو بيع أو توزيع البيانات المسروقة من شركات مختلفة، حيث تم الحصول عليها عن طريق الهجمات السيبرانية. وشهد عدد المنشورات التي توفر فرص الوصول إلى البنية التحتية للشركات، زيادة بنسبة 16 %، مقارنة بالعام السابق. وورد اسم واحدة من كل ثلاث شركات على مستوى العالم في منشورات الويب المظلم، وتتعلق تلك المواد ببيع البيانات، أو إمكانية الوصول غير المشروع إليها.

ولاحظ الخبراء في فريق كاسبرسكي نشر 1,731 رسالة على الويب المظلم شهرياً، وتتناول جميعها بيع قواعد البيانات والمستندات الداخلية للشركات وشراءها وتوزيعها، بإجمالي قدره 40,000 رسالة تقريباً في الفترة من يناير 2022 وحتى نوفمبر 2023. وشملت الموارد التي تمت مراقبتها منتديات الويب المظلم والمدونات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى قنوات الظل على منصة تلغرام.

وهناك نوع آخر من البيانات المعروضة للبيع على شبكة الويب المظلم، وهو الوصول إلى أنظمة الشركات. ويمكن للمجرمين السيبرانيين شراء الطرق الجاهزة لاختراق الشركة المستهدفة، ما يتيح لهم تنفيذ هجماتهم بسهولة. وبناءً على بحث أجرته كاسبرسكي، تم العثور على أكثر من 6,000 رسالة على شبكة الويب المظلم، تُعلن عن مثل هذه العروض، في الفترة من يناير 2022 إلى نوفمبر 2023. ويتيح المجرمون السيبرانيون في الوقت الحالي، إمكانية الوصول بشكل متزايد، حيث شهد عدد الرسائل الشهرية من هذا النوع ارتفاعاً بنسبة 16 %، من 246 رسالة في عام 2022، إلى 286 رسالة ظهرت في 2023. ومع أن عدد الرسائل قد لا يبدو مرتفعاً، إلا أنه لا يقلل من الحجم المحتمل لهذه المعضلة. وفي ظل تزايد خطر الهجمات على سلسلة التوريد في العام المقبل، فإن تعرض الشركات الصغيرة للاختراق، قد يترك أيضاً آثاراً واسعة النطاق على العديد من الأشخاص والشركات حول العالم.

ولتوضيح هذا الأمر، تقول آنا بافلوفسكايا، أحد الخبراء في فريق كاسبرسكي لمعلومات البصمة الرقمية: «لا تحتوي كل رسالة في الويب المظلم على معلومات جديدة وفريدة من نوعها، لأن بعض العروض قد تكون متكررة. وعندما تخطط إحدى الجهات الفاعلة الخبيثة لبيع البيانات بسرعة، على سبيل المثال، ربما تلجأ إلى نشرها على منتديات إجرامية مختلفة، حتى تتمكن من الوصول إلى أكبر جمهور ممكن من المشترين المجرمين المحتملين. ليس هذا فحسب، بل قد يتم دمج قواعد بيانات معينة، وتقديمها على أنها جديدة. ومن الأمثلة على ذلك، وجود قواعد بيانات تُعرف باسم (القوائم المركبة)

«combolists»–

أي التي تجمع (أزواجاً من أسماء المستخدمين وكلمات المرور)، وتم تجميعها لحسابات متعددة من قواعد بيانات مختلفة عبر الإنترنت».

وحرصاً على تعزيز أمن الشركات حول العالم، قام الخبراء في فريق كاسبرسكي لمعلومات البصمة الرقمية، بمراقبة إشارات تخصّ 700 شركة عشوائية، تعرضت بياناتها للاختراق في عام 2022. وكان الهدف من هذه الخطوة، تقديم رؤى حول التهديدات السيبرانية الناشئة من الويب المظلم.

وكشفت النتائج أن منشورات الويب المظلم المتعلقة بالتبادل غير المشروع للبيانات استهدفت 233 شركة، أي ما يعادل شركة واحدة من كل ثلاث شركات. وشملت على وجه التحديد موضوعات مثل اختراق البيانات، أو الوصول غير المشروع إلى البنية التحتية أو الحسابات المخترقة.