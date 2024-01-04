مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 336.38 مليون درهم و527 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 23.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 233.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3.16 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 32.81 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 92.6 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 178.04 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101.09 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 340.21 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 46.46 مليون درهم و86 رهونات فلل وشقق بقيمة 293.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 125 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 28 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 80.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة العوير الثانية بقيمة 16.86 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 14.21 مليون درهم.



