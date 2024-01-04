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جورجيا ميلوني​ تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي أسرع من الشركاء الأوروبيين العام الجاري

1/4/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي أسرع من متوسط الاتحاد الأوروبي العام الجاري، وتطلعت إلى خفض محتمل لمعدل الفائدة.

وجاءت تصريحات أول رئيسة وزراء امرأة في تاريخ إيطاليا في مؤتمر صحافي مطول اليوم الخميس كان مقرراً في الأصل كفعالية بمناسبة نهاية العام. وكان قد أُرجئ مرتين لدواعٍ صحية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت ميلوني التي تبلغ 46 عاماً، للصحافيين في روما: «لا نعرف كيف سيتطور الاقتصاد العام الجاري، غير أن النمو سوف يكون أعلى من المتوسط الأوروبي». وأضافت أنه بناءً على تحركات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي «أثق أنه يمكننا توقع خفض في معدلات الفائدة العام الجاري».

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